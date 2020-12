Bundesliga Home Challenge: Hoffenheim besiegt Greuther Fürth

Archivierter Artikel vom 28.03.2020, 17:30 Uhr

Als Sieger im Duell der Stürmer konnte sich am Samstag Dabbur feiern lassen. Der israelische Nationalspieler setzte sich dank zwei später Treffer mit 3:1 gegen Fürths Timothy Tillman durch. Damit glich Dabbur auch den 1:0-Sieg von Fürths E-Sport-Profi Fabio „fifabio97“ Sabbagh gegen TSG-Fan Manuel „plaplup“ Schwarz aus.

Unter dem Motto „Stay Home ... and play!“ veranstaltet die DFL das Online-Turnier an diesem und am kommenden Wochenende. Insgesamt sind 26 Teams der 1. und 2. Bundesliga mit zwei Spielern dabei. Es treten je ein Fußball-Profi und eine weitere Person aus dem Clubumfeld an.

Auf Seiten der Profis sind etwa Dortmunds Achraf Hakimi, Augsburgs U21-Nationalspieler Marco Richter und Herthas Maximilian Mittelstädt am Start. Übertragen wird die „Bundesliga Home Challenge“ auf dem Youtube-Kanal der Virtual Bundesliga sowie in den Streams von „ran“, Sky und DAZN. Zudem übertragen einige Teams ihre Partien selbst.