BIG souverän in Playoffs der CS:GO Dreamhack Open Fall

Das Counter-Strike-Team von BIG steht in den Playoffs der Dreamhack Fall. Die Berliner Organisation besiegte in der Gruppenphase FaZe Clan und Godsent und sammelt damit weiter fleißig Punkte zur Major-Qualifikation.

FaZe hatte in der vergangenen Woche noch bei der IEM New York triumphiert, nun stoppte BIG den Lauf des Gegners und siegte mit 2:0. Der nächste Kontrahent, Godsent, ging gegen BIG auf der ersten Karte zunächst in Führung, zog aber dennoch den Kürzeren. Gegen das Team um Kevin „kRYSTAL“ Amend sicherte sich BIG die Serie mit 2:1.

Dennoch beendete Godsent die Gruppe C mit einem Erfolg und holte sich das Entscheidungsspiel gegen FaZe mit 2:1. BIG und Godsent starten die Playoffs damit im Upper Bracket.

Auch Sprout steht in den Playoffs, muss jedoch im Lower Bracket anfangen. Trotz eines 2:0-Sieges zum Auftakt gegen Ninjas in Pyjamas verlor Sprout im letzten Spiel gegen den selben Gegner mit 1:2.

Mousesports muss dagegen bereits um die Major-Qualifikation zittern. In Gruppe A verlor mouz gegen Fnatic und OG jeweils mit 0:2 und flog damit früh aus dem Turnier. Mit Platz 14 im „Road To Rio“-Ranking ist das für kommendes Jahr geplante Major vorerst nicht in Reichweite.

