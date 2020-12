Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 02:40 Uhr

Köln

CS:GO-Turnier

BIG sichert sich Viertelfinalplatz bei IEM Beijing

Gemischte Gefühle bei den deutschen Counter-Strike-Teams bei der IEM Beijing: Nach einem schwachen Start sicherte sich BIG am letzten Spieltag der Gruppe B einen Platz in der K.o.-Runde. Für Mousesports endet das Turnier in der Gruppenphase.