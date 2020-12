Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 11:13 Uhr

Berlin

Deutsche Liga

BIG Academy auf Platz Eins nach 99Damage-Ligaphase

Das deutsche Counter-Strike Team BIG Academy hat sich die Spitzenposition in der regulären Saison der 99Damage Liga erspielt. In der Spitzenbegegnung am letzten Spieltag trennte sich die zweite Mannschaft der Berliner Organisation mit 1:1 von Unicorns of Love (UoL).