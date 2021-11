Berliner CS:GO-Team BIG scheidet aus Blast Fall Finals aus

Die deutliche Auftaktniederlage gegen den frischen Major-Gewinner Navi (4:16, 11:16) war zunächst nicht überraschend. Aber auch bei der 0:2-Niederlage gegen Faze Clan zeigten die Deutschen klare Schwächen. BIG verpasst damit zudem die letzte Chance zur Qualifikation zu den Blast World Finals Ende Dezember.

BIG konnte zuletzt nur selten an frühere Erfolge anknüpfen. So schied das Team beim Major in Schweden früh aus, beim V4 Future Sports Festival in Budapest reichte es nur zum geteilten dritten Platz. Bei der Dreamhack Open November unterlag die Mannschaft im Finale mit 0:3 dem britischen Team Fnatic.

