Mexiko-Stadt

Mexico Major

BDS und Liquid an Spitzen ihrer Rainbow-Six-Major-Gruppen

Mit Team Empire und BDS Esport haben es zwei Vertreter der European League in die K.o.-Phase des Rainbow Six Mexico Major geschafft. Das französisch-schweizerische Team BDS musste sich in Gruppe A nur einmal dem Zweitplatzierten Team oNe eSports geschlagen geben.