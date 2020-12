Auch restliche Dreamhack-Festivals 2020 fallen aus

Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 20:17 Uhr

„Wir mussten Events noch nie verschieben wie in diesem Jahr“, schrieb Marcus Lindmark, CEO von Dreamhack, in einer Pressemitteilung. „Aber dies sind außergewöhnliche Zeiten, und die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war nie so wichtig wie heute.“

Von der Absage betroffen sind die Festivals in Rotterdam, Hyderabad, Atlanta und Madrid, sowie die Dreamhack Winter in Jönköping. Alle Events sollen aber im kommenden Jahr stattfinden.

Auch die E-Sport-Events sind betroffen. Die Turniere in „Counter-Strike: Global Offensive“, Fortnite und Starcraft 2 werden weiterhin online ausgetragen. Das nächste CS:GO-Turnier im Herbst wird dazu die letzte Gelegenheit für die teilnehmenden Teams, sich Punkte zur Major-Qualifikation zu sichern.

