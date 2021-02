16-Jähriger siegt bei FIFA Global Series – auch Musti jubelt

Dabei sah es zunächst nicht gut aus. Der junge Niederländer lag nach wenigen Spielminuten mit 0:3 zurück, ehe seine Aufholjagd begann. „Ich glaube, es war meine mentale Stärke und der Einfluss meines Trainers“, sagte de Weerd im Interview nach dem Spiel.

Der Sieg beim Qualifier solle aber erst der Auftakt sein. „Am Anfang der Saison waren die Playoffs mein Ziel. Das habe ich erreicht. Daher muss das nächste Ziel die Weltmeisterschaft sein.“

Bereits am Samstag konnte ein deutsches FIFA-Talent jubeln: Mustafa „XMusti19“ Cankal vom FC St. Pauli sicherte sich den Erfolg beim Xbox-Turnier. Im Finale besiegte der 20-jährige Hamburger den schwedischen FIFA-Star Olle „Ollelito“ Arbin mit 10:4 (3:1; 7:3).

„Es fühlt sich so unreal an“, twitterte der 20-Jährige nach seinem Erfolg. „Ich bin so glücklich und stolz.“ Es ist bereits der dritte Sieg eines deutschen Xbox-Profis in Serie im Rahmen der Turnierreihe.

