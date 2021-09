WM-Rückkampf zwischen Krasniqi und Bösel am 9. Oktober

Weltmeister Robin Krasniqi wird den Rückkampf gegen den entthronten Champion Dominic Bösel am 9. Oktober in der Magdeburger GETEC Arena austragen.

Das teilte der Boxstall SES mit. Weitere Details werden an diesem Mittwoch auf einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) auf der Elbe an Bord der MS „Sachsen-Anhalt“ in Magdeburg mitgeteilt.

Der aus Gersthofen bei Augsburg kommende Halbschwergewichtler Krasniqi hatte sich im Oktober 2020 mit einem spektakulären K.o.-Sieg in der dritten Runde gegen den aus Freyburg/Unstrut kommenden Bösel den WM-Gürtel gesichert. Nun steht die erste Titelverteidigung von Deutschlands derzeit einzigem Box-Weltmeister an.

