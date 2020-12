Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 13:52 Uhr

London

Schwergewichts-Kampf

WM-Chance: Kabayel boxt wohl gegen Fury

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury wird seinen WBC-Titel sehr wahrscheinlich am 5. Dezember in London gegen den in Leverkusen geborenen Agit Kabayel verteidigen.