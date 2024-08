Paris/Taipeh

Olympia in Paris

Taiwans Präsident gratuliert Boxerin Lin zur Goldmedaille

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Boxen, Federgewicht, bis 57kg, Frauen, Lin Yi-ting aus Taiwan weint auf der Siegerehrung mit ihrer Goldmedaille in der Hand. Um die Boxerin entbrannte während der Spiele eine Geschlechter-Debatte. (zu dpa: «Taiwans Präsident gratuliert Boxerin Lin zur Goldmedaille») Foto: Marcus Brandt/DPA

Lin Yu-ting gerät während der Olympischen Spiele in den Fokus einer Debatte um ihr Geschlecht und ihre Teilnahme in Paris. Am Ende hält sie dem Druck stand. In ihrer Heimat Taiwan ist die Freude groß.