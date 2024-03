Dallas

Boxen

Mike Tyson kehrt für Show-Kampf in den Boxring zurück

Von dpa

i ARCHIV - Gewann 50 seiner 58 Profikämpfe, davon alleine 44 durch Knock-out: Mike Tyson. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson kehrt für einen Show-Kampf in den Boxring zurück. Wie sein 30 Jahre jüngerer Gegner Jake Paul verkündete, soll der Kampf zwischen den beiden Amerikanern am 20. Juli im AT&T Stadium in Dallas stattfinden.