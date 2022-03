Krasniqi reicht gegen deutschen Verband Klage ein

Der umstrittene Boxkampf zwischen Dominic Bösl und Robin Krasniqi um die IBO-Halbschwergewichts-Weltmeisterschaft am 9. Oktober vergangenen Jahres bekommt ein gerichtliches Nachspiel.

Magdeburg (dpa). Das Krasniqi-Lager hat gegen den Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) eine Klage beim Landgericht Kiel eingereicht, wie es in einer Mitteilung hieß. Dem BDB werden darin diverse Verstöße gegen die geltenden sportlichen Regeln des Verbandes und eine fehlerhafte Wertung des Kampfes vorgeworfen.

In dem WM-Kampf hatten sich der entthronte Weltmeister Krasniqi und der neue Champion Bösl ein packendes Gefecht geliefert. Am Ende sah nur einer der drei Punktrichter Krasniqi vorn, was dieser nicht verstand. Danach gab es von der Krasniqi-Seite mehrfache Versuche, eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen. Dazu kam es aber nicht.