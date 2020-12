Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 09:07 Uhr

Managua

Trotz Coronavirus

In Nicaragua wird vor Zuschauern geboxt

Inmitten der Corona-Pandemie ist in Nicaragua vor Hunderten Zuschauern geboxt worden. Ein Abend mit mehreren Kämpfen zwischen lokalen Boxern fand am 25. April in einer Halle in der Hauptstadt Managua statt. Die Veranstaltung wurde auch im Sportsender ESPN übertragen.