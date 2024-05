Berlin

Boxen

Ex-Weltmeister Marco Huck kehrt in den Ring zurück

Von dpa

i ARCHIV - Marco Huck kehrt im Juni in den Ring zurück. Foto: Soeren Stache/dpa

Der ehemalige Weltmeister Marco Huck kehrt nach einer mehrjährigen Pause in den Boxring zurück. Wie der 39-Jährige auf seiner Instagram-Seite ankündigte, trifft er bei seinem Comeback am 29. Juni in Berlin auf den Griechen Evgenios Lazaridis (36).