Braunlage

Schwergewicht

Ex-Boxweltmeister Huck will Sieg über 140-Kilo-Mann

15 Monate nach seinem letzten Kampf steigt der ehemalige Boxweltmeister Marco Huck wieder in den Ring. Der 35 Jahre alte Berliner will am Samstag im Eisstadion von Braunlage einen deutlichen Sieg über den Greifswalder Dennis Lewandowski im Schwergewicht feiern.