Archivierter Artikel vom 11.02.2020, 13:38 Uhr

Magdeburg

Box-Champion

Erste WM-Titelverteidigung: Bösel trifft auf Australier Dunn

Boxprofi Dominic Bösel will seine Weltmeistertitel im Halbschwergewicht am 28. März in der Magdeburger GETEC-Arena zum ersten Mal verteidigen. Der 30-jährige Freyburger trifft dabei auf den ein Jahr jüngeren Australier Zac Dunn.