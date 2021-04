Los Angeles

Box-Legende

Comeback als Showkampf: Evander Holyfield kehrt zurück

Nach Mike Tyson kehrt in Evander Holyfield die nächste Boxlegende für einen Showkampf in den Ring zurück. Der 58 Jahre alte Ex-Weltmeister im Cruiser- und Schwergewicht tritt am 5. Juni gegen den elf Jahre jüngeren Iren Kevin McBride an.