Hamburg

Ex-Weltmeister

Charr gibt Comeback nach dreieinhalb Jahren

Der ehemalige Boxweltmeister Mahmoud „Manuel“ Charr steigt am 15. Mai in den Ring. Der in Köln lebende Schwergewichtler trifft im Hamburger Gym von Promoter Erol Ceylan auf den US-Amerikaner Christopher Lovejoy, teilte EC Boxing mit.