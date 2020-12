Archivierter Artikel vom 07.06.2020, 13:33 Uhr

Watford

Nach Tod von George Floyd

Boxweltmeister Joshua: Rassismus ist wie Virus und Pandemie

Der britische Boxweltmeister Anthony Joshua hat an einem Protestmarsch gegen Rassismus in seiner Heimatstadt Watford teilgenommen. In einer Rede vor den Demonstranten bezeichnete er Rassismus als Pandemie und Virus.