Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 15:31 Uhr

London

Schwergewicht

Box-Weltmeister Joshua kämpft im Dezember gegen Pulew

Box-Weltmeister Anthony Joshua steigt im Dezember in London wieder in den Ring. „Der 12. Dezember in der O2-Arena ist der Plan für AJ“, sagte Promoter Eddie Hearn bei „Boxing Scene“.