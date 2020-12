Boxprofis Jack Culcay und Abbas Baraou kämpfen um WM-Ticket

Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 13:36 Uhr

Der deutsche Ex-Weltmeister Jack Culcay und Abbas Baraou boxen in Berlin um einen Platz für den nächsten Ausscheidungskampf um die Weltmeisterschaft im IBF-Superweltergewicht.

Am 28. August trifft der 34 Jahre alte Culcay vom Boxstall Agon als aktuelle Nummer eins der deutschen Rangliste in den Berliner Havelstudios auf die neun Jahre jüngere Nummer zwei. Baraou steigt für den Boxstall Sauerland in den Ring.

„Es wird ein großartiges Gefecht für die Fans und eine harte Schlacht zwischen den besten Superweltergewichtlern Deutschlands. Im nationalen Ranking bin ich die Nummer eins und das werde ich auch nach dem Kampf sein“, sagte der ehemalige Weltmeister der Amateure und Profis in einer Mitteilung.

Der Gewinner des Hauptkampfes des Boxevents übernimmt Rang zwei im IBF-Superweltergewicht und darf somit um die WM-Krone boxen. „Jack ist ein großer Kämpfer mit viel Erfahrung, aber ich bin mir sicher, dass ich ihn schlagen kann und schlagen werde“, sagte Baraou.

Culcay hatte bereits am 12. Juni einen ersten Fight nach der Corona-Pause gegen den Franzosen Howard Cospolite erfolgreich bestritten und danach auf den Kampf gegen Baraou gehofft. Der WM-Dritte von 2017 bei den Amateuren besiegte zuletzt im Januar 2020 den Mexikaner Abraham Juárez und bestreitet gegen Culcay seinen erst zehnten Kampf bei den Profis. Seine bisherigen neun Kämpfe hat Baraou gewonnen. Die Bilanz von Culcay weist 28 Siege bei vier Niederlagen auf.

