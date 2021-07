Tokio

Olympia

Boxerin Apetz scheidet in Tokio in erster Runde aus

Weltergewichtsboxerin Nadine Apetz ist bei den Olympischen Spielen in Tokio in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige aus Köln verlor ihren Kampf in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogram gegen Lovlina Borgohain aus Indien knapp 2:3 nach Punkten.