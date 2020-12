Bösel verteidigt WM-Titel gegen Krasniqi vor 2000 Fans

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 07:29 Uhr

Nach dpa-Informationen springt Krasniqi für den Kampf am 10. Oktober in Magdeburg ein, da Bösels eigentlicher Herausforderer Zac Dunn seine australische Heimat aufgrund von Coronavirus-Beschränkungen nicht verlassen darf. Das Gesundheitsamt Magdeburg hat für das Duell der Halbschwergewichtler eine Zuschauerzahl von 2000 in der Getec-Arena genehmigt.

Der 30 Jahre alte Bösel hatte im November 2019 den WM-Gürtel des Verbandes IBO sowie die Interims-WM der WBA gewonnen. Im März hätte der Weltmeister seinen Titel gegen Dunn verteidigen sollen, doch der Kampf fiel der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Der drei Jahre ältere Krasniqi hat bisher zweimal um die WM gekämpft, aber sowohl 2013 gegen Nathan Cleverly als auch 2015 gegen Jürgen Brähmer verloren.

© dpa-infocom, dpa:200922-99-658019/3