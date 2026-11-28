Der deutsche Schwergewichts-Champion Kabayel sorgt vor einer Megakulisse für ein schnelles Ende im WM-Kampf. Nach der Titelverteidigung spottet er über den überforderten albanischen Gegner.

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel hat nach seiner mühelosen WM-Titelverteidigung den überforderten Gegner Nelson Hysa auch verbal attackiert. «Er hat so große Töne gespuckt. Wenn ich so große Töne spucke, dann lasse ich mein Leben hier», sagte der 34-Jährige bei DAZN nach dem Duell, das er schon in der zweiten von zwölf Runden durch technischen K.o. entschied.

«Ich wollte einen Kampf haben, er hat mir diesen Kampf nicht gegeben. Fand ich schade», sagte der Bochumer. Als er ihm in die Augen geschaut habe, habe er gewusst, «dass das nur über zwei, drei Runden gehen wird». Die Weltmeisterschaft sei «die Chance deines Lebens. Und dann kannst du nicht so in den Ring hereinkommen», kritisierte er später weiter auf der Pressekonferenz.

Aus der albanischen Ecke wurde das Handtuch geworfen, der Ringrichter brach das einseitige Duell daher ab. «Ich habe keine Lust mehr, einen aus den Top 15, Top 10 der Weltrangliste auszusuchen», betonte Kabayel. «Ich bin bereit für die großen Kämpfe», erklärte der Weltmeister des Verbandes WBC in Richtung der aktuell anderen Titelverteidiger Daniel Dubois (WBO) aus Großbritannien und Filip Hrgovic (IBF) aus Kroatien.

53.000 Zuschauer in Düsseldorf

Nach dem kurzen Prozess gegen den Albaner Hysa sprach Kabayel von einem «unbeschreiblichen Gefühl» während des Kampfes vor etwa 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. In der rheinischen Metropole schallten schon lange vor Beginn «Agit»-Sprechchöre durch die Arena und sorgten für eine ohrenbetäubende Kulisse.

Der Bochumer, der deutlich fitter als sein überforderter Kontrahent wirkte, feierte bei seiner ersten Titelverteidigung seinen 28. Sieg im 28. Profikampf. Im Sommer wurde der Hüne aus dem Ruhrpott, der bis dahin als Interimsweltmeister geführt wurde, zum ersten deutschen Schwergewichts-Champion seit Max Schmelings Niederlage 1932 ernannt. Zuvor der Ukrainer Oleksandr Usyk seine Titel niedergelegt.