Zur ungewohnt frühen Zeit überraschen Deutschlands 3x3-Basketballerinnen Kanada. Am Abend gegen Aserbaidschan will der Ball zunächst nur selten in den Korb.

Olympia, Paris 2024, Basketball/3x3, Damen, Deutschland - Kanada, Place de la Concorde, Deutschlands Svenja Brunckhorst (l) am Ball. (zu dpa: «Zwei Siege an einem Tag für 3x3-Basketballerinnen»)

Olympia, Paris 2024, Basketball/3x3, Damen, Deutschland - Kanada, Place de la Concorde, Deutschlands Svenja Brunckhorst (l) am Ball. (zu dpa: «Zwei Siege an einem Tag für 3x3-Basketballerinnen») Foto: Sina Schuldt/DPA

Paris (dpa). Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben sich mit zwei Siegen an einem Tag eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der K.-o.-Runde geschaffen. Auf dem Place de la Concorde siegte das Team am Abend 12:8 gegen Aserbaidschan.

Einige Stunden zuvor hatten Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert bereits dank einer starken Leistung die bis dahin ungeschlagenen Kanadierinnen 19:15 bezwungen. Das mit einem Coup gegen die USA in das Turnier gestartete Quartett steht nun bei drei Siegen und einer Niederlage.

Die deutsche Offensive stockte zu Beginn der zweiten Partie etwas. Dafür hatte das Team die ehemalige WNBA-Spielerin Tiffany Hayes gut unter Kontrolle. Es entwickelte sich ein von Fehlwürfen und Defensivaktionen geprägtes Spiel. Die Deutschen zeigten sich dann im Angriff wieder variabler und konnten davonziehen.

Der Wecker klingelte um kurz vor sechs

Auch am Freitag stehen zwei Spiele für die Basketballerinnen an, erneut um 9.00 Uhr gegen China und dann am Abend gegen die Französinnen (21.30 Uhr). Die besten beiden Teams der Achtergruppe erreichen direkt das Halbfinale. Die auf den Rängen drei bis sechs platzierten Mannschaften ermitteln in einer Play-in-Runde die beiden anderen Halbfinalisten.

Gegen Kanada hatte das Team die ungewohnte Frühschicht mit einem Start um 9.00 Uhr erfolgreich gestaltet und die zweite Überraschung geschafft. «Wir sind echt gut rausgekommen, das war vielleicht für beide Seiten überraschend. Es hat irgendwie alles funktioniert. Die Verteidigung war ein Schlüssel und ich bin stolz darauf, dass wir nach dem Ausgleich nochmal einen Push gemacht haben», sagte Greinacher. Bereits um 5.50 Uhr hatte der Wecker im olympischen Dorf geklingelt.

Deutsches Team erstmals bei Olympia

Die abgewandelte Form des Streetballs gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität. 2021 in Tokio gehörte sie zum ersten Mal zum olympischen Programm. Deutsche Teams waren damals nicht dabei, der Titel bei den Damen ging an die USA. Gespielt wird nur auf einen Korb, von den vier Spielerinnen einer Mannschaft stehen drei gleichzeitig auf dem Feld.