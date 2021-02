Weiteres Basketballspiel von Würzburg coronabedingt abgesagt

Nachdem zunächst das Spiel beim Syntainics MBC aus Weißenfels ausfiel, weil nicht endgültig geklärt werden konnte, ob es sich bei einem vorliegenden positiven Corona-Test eines Würzburger Spielers um eine Verwechslung gehandelt hatte, kann auch nach Klärung dieser Frage am Sonntag die Partie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg nicht stattfinden. Geklärt wurde die Frage durch eine DNA-Untersuchung, die die Würzburger in Auftrag gegeben hatten.

Der Spieler befindet sich laut Mitteilung des fränkischen Vereins weiterhin ohne Symptome in häuslicher Isolation und wurde in der Zwischenzeit mehrmals mit negativem Ergebnis getestet. Da auch bei allen Kontaktpersonen durchgehend negative Testergebnisse vorliegen, „ist aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um ein falsch positives Testergebnis handelt“, sagte Geschäftsführer Steffen Liebler: „Es bleibt aber ein Restrisiko, deshalb steht die Gesundheit aller Beteiligten weiterhin an erster Stelle und unser Team bleibt in der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne.“

