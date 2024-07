Anzeige

Berlin (dpa). Die ehemals in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner und ihre Ehefrau Cherelle sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ehefrau Cherelle (31) brachte bereits am 8. Juli einen Sohn zur Welt, wie die 33-jährige Griner im Podcast «She Knows Sports» erzählte. Im April hatte das Paar, das seit Juni 2019 verheiratet ist, auf Instagram die Schwangerschaft bekanntgegeben.

«Das ist mein Mann. Er ist unglaublich. Man sagt, sobald man ihn sieht, ist alles, was einem wichtig war, wie weggeblasen. Und das ist buchstäblich das, was passiert», sagte Griner, die mit dem US-Team in Paris ihr drittes olympisches Gold holen will. Dass sie ihren Sohn nun eine Weile nicht sehen kann, nerve: «Aber er wird es verstehen. Mein ganzes Telefon hat sich jetzt in ihn verwandelt.»

Glück nach Zeit des Leidens

Basketball: WNBA, Phoenix Mercury – Connecticut Sun: Brittney Griner (M) von den Phoenix Mercury in Aktion gegen Alyssa Thomas von den Connecticut Sun. Die ehemals in Russland Brittney Griner und ihre Ehefrau Cherelle sind zum ersten Mal Eltern geworden. (zu dpa: «US-Basketballstar Griner freut sich über Geburt ihres Sohnes») Foto: Erica Denhoff/DPA

Griner hatte neben ihrer WNBA-Karriere auch für den russischen Club UGMK Jekaterinburg gespielt, ehe sie im Februar 2022 am Moskauer Flughafen wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes verhaftet worden war. Sie hatte in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl. Sie war fast zehn Monate lang im Gefängnis, wegen Drogenschmuggels und -besitzes wurde sie zu neun Jahren Haft verurteilt.

Im Dezember 2022 kam Griner im Rahmen eines Gefangenenaustausches für den russischen Waffenhändler Wiktor But frei. Auch US-Präsident Joe Biden hatte sich für ihre Freilassung eingesetzt. In ihrem Buch «Coming Home» hatte sie Einzelheiten über ihre erschütternden Erfahrungen in Russland mitgeteilt.