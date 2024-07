Die US-Basketballer feiern bei Olympia den zweiten klaren Sieg. Anders als in der Vorbereitung bereitet ein Außenseiter dieses Mal keine Probleme.

Olympia, Paris 2024, Basketball, USA - Südsudan, Vorrunde, Gruppe C, Spieltag 2, der Trainer der USA, Steve Kerr, gibt während des Basketballspiels der Männer taktische Anweisungen. (zu dpa: «US-Basketballer sichern sich Viertelfinal-Ticket») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Lille (dpa). Topfavorit USA hat im olympischen Basketball-Turnier auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Die NBA-Stars setzten sich am Mittwochabend in Lille gegen den krassen Außenseiter Südsudan mit 103:86 (55:36) durch und qualifizierten sich damit wie zuvor schon Weltmeister Deutschland und Gastgeber Frankreich vorzeitig für das Viertelfinale in Paris.

Vor rund 27.000 Zuschauern im Stade Pierre-Mauroy war Bam Adebayo von den Miami Heat mit 18 Punkten bester Werfer im US-Dream-Team. Kevin Durant von den Phoenix Suns kam auf 14 Zähler.

Der Südsudan ist anders als im Testspiel ohne Chance

Olympia, Paris 2024, Basketball, USA – Südsudan, Vorrunde, Gruppe C, Spieltag 2, Anthony Davis (USA) wirft über Wenyen Gabriel (Südsudan) ab. (zu dpa: «US-Basketballer sichern sich Viertelfinal-Ticket») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Der Südsudan, erstmals bei Olympia dabei, hatte in der Vorbereitung nur ganz knapp mit 100:101 gegen die Amerikaner verloren. Dieses Mal waren die Ostafrikaner aber komplett chancenlos. Die US-Stars agierten von Anfang an konzentriert und lagen bereits zur Pause mit 19 Punkten vorn.

Zwar verkürzte der Südsudan den Rückstand nach dem Seitenwechsel ein wenig. Die NBA-Stars um LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant gerieten aber zu keiner Zeit in Gefahr. Trotz der Niederlage hat der Südsudan noch die Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Zum Abschuss trifft das Team am Samstag auf Serbien.