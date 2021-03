Trinchieris Basketball-„Rockband“ will Historisches

München (dpa). 18 Siege – eigentlich müssten die Basketballer von Bayern München das Playoff-Ticket in der Euroleague längst in der Tasche haben.

In der Vergangenheit reichte diese Anzahl an Erfolgen immer zur Teilnahme an der K.o.-Runde – nur in dieser ganz speziellen Corona-Saison scheinen noch ein oder zwei Siege mehr nötig zu sein. Schon jetzt haben die Bayern die beste Saison in Europas Königsklasse hingelegt, die je eine deutsche Mannschaft gespielt hat. Doch das reicht den Münchnern mit ihrem italienischem Startrainer Andrea Trinchieri noch lange nicht. Sie wollen den ganzen großen Wurf und als erster Bundesligist zu den acht besten Teams Europas gehören.

„Damit würden wir auch als Club insgesamt eine wichtige Schwelle überschreiten“, sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic. „So wie 2014, als wir erstmals deutscher Meister geworden sind.“ Doch der Schritt, vor dem die Bayern jetzt stehen, ist noch deutlich größer einzuschätzen. Zu den Top Acht in Europa zu gehören – das würde das gesamte Projekt auf eine ganz andere Stufe heben. Vor allem, weil die Bayern national zwar der Krösus sind, im Vergleich mit Europas Spitzenvereinen wie FC Barcelona, ZSKA Moskau oder Anadolu Efes Istanbul aber ein kleine Nummer.

Zumindest, was das Geld angeht. Denn was die Organisation an sich betrifft, haben die Bayern die Lücke zu Europas Basketball-Elite schon ein gutes Stück geschlossen. Die Abteilung wächst im Schatten der erfolgreichen Fußballer von Jahr zu Jahr, im Olympiapark der bayerischen Landeshauptstadt entsteht mit dem SAP Garden gerade der nächste Meilenstein. Ab der Saison 2022/23 wollen die Bayern einen Großteil ihrer Heimspiele in der rund 150 Millionen Euro teuren und bei Basketball-Partien 11.500 Zuschauer fassenden Arena absolvieren.

„Wir wollen München zur europäischen Basketball-Hauptstadt machen, den Anspruch haben wir“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer. Den Chefs der Euroleague bleibt die rasante Entwicklung nicht verborgen. Ab der kommenden Saison sollen die Bayern fester Bestandteil und Teilhaber der Privatorganisation sein. Sie bräuchten sich damit nicht mehr sportlich zu qualifizieren. Es seien nur noch Details zu klären, sagte Pesic.

Um das Vertrauen der Euroleague-Macher zu rechtfertigen, wäre die erste Euroleague-Playoff-Teilnahme ein großer Schritt. Dass die Bayern dicht davor stehen, hat auch sehr viel mit Trinchieri zu tun. Der Italiener, der in Deutschland mit Bamberg von 2015 bis 2017 drei Mal die Meisterschaft gewonnen hat, hat das Starensemble von der Isar mit seiner charismatischen und energischen Art auf ein neues Level gehoben. „Natürlich hat Andrea einen riesigen Anteil, deshalb war er im Sommer ja auch der absolute Wunschkandidat von uns“, sagte Pesic.

Der 52 Jahre alte Trinchieri lebt Basketball – und ist in dieser so intensiven Saison in seinem Element. „Wir sind wie eine Rockband in den 80er Jahren, wir touren durch Deutschland und Europa“, sagte der 52-Jährige. 34 Spieltage in der Bundesliga, 34 in der Euroleague, plus Playoffs – es ist ein mörderisches Pensum, das die Bayern und auch Alba Berlin derzeit zu absolvieren haben. „Wir sind wie ein NBA-Team, haben alle 48 Stunden ein Spiel. Allerdings haben wir nicht den Komfort von NBA-Teams.“

Umso bemerkenswerter ist die Leistung bislang einzuschätzen. Fünf Spieltage sind es noch in der Euroleague, an diesem Freitag kommt das türkische Topteam Anadolu Efes Istanbul nach München. Die Türken mit dem deutschen Center Tibor Pleiß sind das Team der Stunde in Europa, haben elf der vergangenen zwölf Partien gewonnen. „Ich sehe kein Szenario, wo sie nicht die Euroleague gewinnen“, sagte Trinchieri.

