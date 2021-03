Crailsheim

Basketball-Bundesliga

Serie gerissen: Ludwigsburg unterliegt Crailsheim

Nach 18 Siegen in Serie haben die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga wieder eine Niederlage kassiert. Der Spitzenreiter unterlag den Hakro Merlins Crailsheim am Sonntag auswärts mit 58:68 (26:40).