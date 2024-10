Schröder will keinen Umbruch im Nationalteam

Basketball-Star Dennis Schröder will weiter für Deutschland spielen. Er hofft, dass das zuletzt so erfolgreiche Team zusammenbleibt.

Braunschweig (dpa) – Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hofft, dass die deutschen Basketballer auch nach dem Ende der Ära Gordon Herbert zusammenbleiben. «Aus meiner Sicht sollten wir noch einen Sommer zusammen haben mit der Europameisterschaft, danach ist sowieso ein Jahr Pause vor der nächsten WM», sagte Schröder in einem Interview der «Braunschweiger Zeitung».

Die EM findet im kommenden Jahr in Finnland, Zypern, Polen und Lettland statt. Es wird das erste Turnier unter dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru. Der Spanier hat die Nachfolge von Herbert angetreten, der nach Olympia zu Bayern München gewechselt ist. Bei den Sommerspielen hatte Deutschland eine Medaille als Vierter knapp verpasst.

Schröder: Sollten nicht mit zwei Niederlagen aufhören

«Unsere Gruppe ist eine goldene Generation, und sie sollte so lange zusammenbleiben, wie es geht», sagte Schröder über die Weltmeister von 2023. «Außerdem hätten wir ja sonst mit zwei Niederlagen in Folge aufgehört. Und das kann eigentlich nicht sein, das ist nicht, wie wir die Dinge angehen wollten», sagte der NBA-Profi mit Blick auf die Niederlagen bei Olympia gegen Frankreich und Serbien.

Vom neuen Bundestrainer hat Schröder nach einem ersten Treffen einen positiven Eindruck. «Er weiß, was er an unserem Team hat, wie gut wir als Gruppe sind. Er will nicht alles umwerfen, will aber ein paar Kleinigkeiten versuchen, um uns in die richtige Situation zu bringen», sagte Schröder nach einem Gespräch mit dem Spanier. «Das war mir auch wichtig, dass wir ein paar Adjustments machen.»