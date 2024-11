Anzeige

New York (dpa). Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets mit 20 Punkten und entscheidenden Szenen am Schluss der Partie gegen die Memphis Grizzlies zum Sieg geführt. Gemeinsam mit Cam Johnson, der ebenfalls auf 20 Zähler kam und Dorian Finney-Smith, der 17 Punkte beisteuerte, sicherte der Nationalmannschaftskapitän beim 106:104 den vierten Saisonsieg der Nets in der NBA. Für die Gäste war Ja Morant mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer. Schröder blockte in der Schlussminute einen Versuch Morants und erzielte auf der Gegenseite den wichtigen letzten Korb der Nets zum 106:101.

Für Schröders Weltmeister-Kollegen Franz und Moritz Wagner setzte es mit den Orlando Magic dagegen die nächste klare Niederlage. Gegen die noch umgeschlagenen Oklahoma City Thunder unterlagen die Magic 86:102. Franz Wagner kam auf 22 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams. Dazu kamen vier Rebounds, zwei Vorlagen und zwei Steals. Sein Bruder Moritz Wagner und NBA-Neuling Tristan da Silva, der erneut von Beginn an spielte, kamen auf jeweils neun Punkte.

Basketball: NBA, Oklahoma City Thunder – Orlando Magic; Hauptrunde, Hauptrunde-Partien, 14. Spieltag: Orlando Magic-Forward Franz Wagner, links, versucht, den Ball von Oklahoma City Thunder-Guard Luguentz Dort, rechts, zu bekommen. (zu dpa: «Schröder führt Nets zum Sieg in der NBA») Foto: Kyle Phillips/DPA

Die Thunder und die Cleveland Cavaliers sind die beiden einzigen Teams der NBA, die noch immer ungeschlagen sind. Die Cavaliers kamen gegen die Milwaukee Bucks zu einem 116:114 und stehen nun bei acht Siegen in Serie. Sie stellten damit den besten Saisonstart ihrer Geschichte ein.