Basketball ist bei Olympia extrem populär. Die Halle in Lille ist Tag für Tag voll. Das begeistert sogar die Stars.

Olympia, Paris 2024, Basketball, Vorrunde, Gruppe C, Spieltag 1, Südsudan - Puerto Rico, Fans aus Südsudan während einer Panne mit der Nationalhymne. (zu dpa: «Olympisches Basketball-Turnier in Lille als Zuschauermagnet»)

Olympia, Paris 2024, Basketball, Vorrunde, Gruppe C, Spieltag 1, Südsudan - Puerto Rico, Fans aus Südsudan während einer Panne mit der Nationalhymne. (zu dpa: «Olympisches Basketball-Turnier in Lille als Zuschauermagnet») Foto: Michael Conroy/DPA

Anzeige

Lille (dpa). Das olympische Basketball-Turnier in Lille entwickelt sich zum absoluten Zuschauermagneten. Das etwas mehr als 27.000 Zuschauer fassende Stade Pierre-Mauroy war beim Herren-Turnier bei den Spielen des ersten Spieltages fast immer komplett ausverkauft.

«Es ist unglaublich. Mehr als 27.000 Leute», sagte NBA-Star Kevin Durant zur Stimmung beim Sieg der Amerikaner gegen Serbien. «Ich habe mich umgeschaut und so viele verschiedene NBA-Trikots gesehen. Ich liebe es, wenn der Basketball Menschen aus aller Welt so zusammenbringt.»

Olympia, Paris 2024, Basketball: Olympia, Deutschland – Japan, Deutsche Fans feuern ihre Mannschaft an. (zu dpa: «Olympisches Basketball-Turnier in Lille als Zuschauermagnet») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Insgesamt kamen zu den ersten sechs Spielen bei den Herren 161.518 Zuschauer. Beim Auftakt des zweiten Spieltages am Dienstag war die Arena ebenfalls randvoll. Und auch bei den Partien des Damen-Wettbewerbes strömten die Zuschauer in die Halle. «Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, so viele Menschen beim Damen-Basketball zu sehen», sagte Deutschlands Star-Spielerin Satou Sabally.