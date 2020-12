Nowitzki über Uno-Runde mit Weggefährten: „War Weltklasse“

Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 04:56 Uhr

Das Wiedersehen am Bildschirm beim Kartenspielen mit seinen früheren Weggefährten hat Dirk Nowitzki willkommene Abwechslung in der Corona-Krise beschert.

Via Videochat traf sich die Basketball-Legende mit den Ex-Nationalspielern Marvin Willoughby, Demond Greene und Robert Garrett im Rahmen des Logged in Festivals wie in früheren Zeiten zu einer Runde Uno.

„Das hat echt Spaß gemacht: Die Jungs zu sehen, alte Sachen zu bequatschen und natürlich Trash Talk zu machen wie vor 20 Jahren. So etwas wäre natürlich sonst nie zustande gekommen“, sagte Nowitzki in einer Mitteilung. „Man kann nicht nur im Haus sitzen und an Corona denken. Man muss trotzdem versuchen, das Leben weitergehen zu lassen.“

Das Quartett spielte in der Bundesligasaison 1998/99 gemeinsam für die DJK Würzburg, Nowitzki hatte vor einem Jahr seine aktive Karriere für die Dallas Mavericks beendet. „Ich wurde erst gefragt, ob ich auch Gaming mache. Da habe ich gesagt: “Seid ihr wahnsinnig? Mit drei kleinen Kindern? Ich habe seit zehn Jahren keine Playstation mehr gespielt."“, berichtete Nowitzki. Dann habe er sich von der Idee begeistern lassen, wie früher auf gemeinsamen Reisen das bekannte Kartenspiel zu zocken. „Es gibt so eine Online-Seite für Uno, und dazu gibt es einen Gruppen-Chat. Wir konnten reden und dabei haben wir Uno gespielt. Das war Weltklasse“, sagte Nowitzki.

Der gebürtige Würzburger schaltete sich aus Dallas zu, Garrett war aus Hawaii dabei, Greene, Pro-B-Trainer des FC Bayern, ist inzwischen in München zuhause. Willoughby arbeitet als Sportdirektor des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. „Es war eine tolle Sache und zeigt, dass man auch in der Corona-Krise zusammen mit Freunden etwas erleben kann. Es hat richtig gutgetan, die Jungs mal wiederzusehen und sich auszutauschen“, sagte er.

Ein Team der Projektentwickler von Home United und die E-Sport-Organisation Unicorns of Love hatten das Logged-in-Festival im März initiiert. Zur Unterhaltung während der Corona-Krise gibt es unter anderem Benefizspiele in E-Sport-Disziplinen wie League of Legends und Fortnite, aber auch in Gesellschaftsspielen. Das Uno-Spiel wird am Dienstag um 18.00 Uhr bei „Sportdeutschland.tv“ und

Logged-in bei Twitch ausgestrahlt.