Neue Assistenten für Bayern-Coach Herbert

München (dpa) – Gordon Herbert (65) hat seinen Trainerstab beim Bundesligisten FC Bayern umgebaut. Der neue Coach der Münchner Basketballer wird künftig von Josep Maria Berrocal (54, Maccabi Tel Aviv), Terence Jonathan «TJ» Parker (40, Asvel Lyon-Villeurbanne) und seinem Sohn Daniel Herbert (29) unterstützt.

Herbert junior war zuletzt zwei Jahre Co-Trainer in Crailsheim und auch Assistent seines Vaters bei der deutschen Nationalmannschaft. Parker wiederum ist der Bruder des ehemaligen NBA-Stars Tony Parker. Berrocal sammelte insgesamt 13 Jahre Erfahrung als Coach in der Euroleague, unter anderem auch beim FC Barcelona. Die bisherigen Assistenztrainer Djordje Adzic (Ljubljana), Ignacio Juan (Baskonia) und auch Demond Greene (Ziel unbekannt) verlassen den deutschen Double-Gewinner.

Gordon Herbert hat zuvor die deutsche Nationalmannschaft betreut. Er verpasste mit ihr zum Ende seiner erfolgreichen Ära bei Olympia in Paris im Spiel um Bronze Mitte August gegen Serbien (83:93) eine Medaille. Der erste öffentliche Auftritt der Mannschaft ist bei einem Turnier vom 5. bis 7. September in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana angesetzt. Herberts neues Team bestreitet seinen Bundesliga-Auftakt dann am 20. September (20.00 Uhr) zuhause gegen die Niners Chemnitz.