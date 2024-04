Martin Schiller ab Sommer neuer Trainer in Vechta

Anzeige

Vechta (dpa). Rasta Vechta ist auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen im Sommer scheidenden Chefcoach Ty Harrelson fündig geworden. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, übernimmt Martin Schiller ab der neuen Saison als Übungsleiter.

Der 42-Jährige, der einen Zweijahres-Vertrag erhält, arbeitete bislang nur im Ausland als Cheftrainer. Vechtas aktueller Trainer Harrelson (43) wechselt zur neuen Saison zum Ligarivalen Ulm.

Schiller coachte unter anderem den spanischen Erstligisten Casademont Zaragoza sowie den litauischen Euroleague-Club Zalgiris Kaunas, in der Bundesliga arbeitete er als Assistent für Quakenbrück und Ludwigsburg. «Rasta ist ein sehr ambitionierter Club, der Aufs und Abs erlebt hat. Gerade wird mit hoher Intensität gearbeitet und dies wollen wir gerne fortführen», wird Schiller in einer Club-Mitteilung zitiert.

«Martin Schiller hat in seiner Laufbahn als Trainer Erfahrung in verschiedenen Basketball-Kulturen und auf höchstem Niveau sammeln können. Seine Basketball-Sozialisation in Deutschland war bei der Auswahl ein wichtiger Faktor», begründete Vechtas Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele die Entscheidung pro Schiller.