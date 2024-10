Die Orlando Magic zählen nicht mehr zu den Kellerkindern der NBA und wollen erneut in die Playoffs. Zum Start in die Saison gibt es ein Ausrufezeichen gegen die Miami Heat.

Miami (dpa). Die Orlando Magic um die Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie den Rookie Tristan Da Silva sind mit einem deutlichen Sieg in die NBA-Saison gestartet. Gegen die Miami Heat holte das Team im Florida-Duell ein 116:97. Ein ganz starkes drittes Viertel mit 21 Punkten mehr als die Gastgeber entschied die Begegnung zugunsten der Magic, bei denen Paolo Banchero mit 33 Punkten und 11 Rebounds überragte. Franz Wagner kam auf 23 Zähler, Moritz Wagner verbuchte 7 Zähler und 6 Rebounds. Da Silva kam am Ende zu seinem NBA-Debüt für das Team mit Playoff-Ambitionen, verfehlte seinen einzigen Versuch aber und blieb ohne Punkte.

Als nächstes treffen die Magic auf die Brooklyn Nets um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder, die ihrerseits eine Auftaktniederlage einstecken mussten. Gegen die Atlanta Hawks, bei denen Schröder einst seine NBA-Karriere begonnen hatte, gab es ein 116:120. Schröder kam auf 13 Zähler, Cam Thomas hatte mit 36 Punkten die beste Ausbeute, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Doppelblock von Theis sorgt für Jubel

Basketball: NBA, Hauptrunde, Atlanta Hawks – Brooklyn Nets. Brooklyn Nets-Guard Dennis Schröder (17) wirft über Atlanta Hawks-Forward Onyeka Okongwu (17). (zu dpa: «Magic gewinnen deutlich gegen Heat zum NBA-Start») Foto: Jason Allen/DPA

Daniel Theis kam beim Saisondebüt mit den New Orleans Pelicans dagegen zu einem Erfolg gegen die Chicago Bulls. Beim 123:111 erzielte Theis die ersten Punkte für sein Team mit einem Korbleger und kam am Ende auf acht Zähler in 18 Minuten auf dem Parkett. Für Jubel sorgte er mit zwei Blocks binnen weniger Sekunden.