Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 14:08 Uhr

Ludwigsburg

Basketball

Ludwigsburg und Göttingen eröffnen neue BBL-Saison

Vize-Meister MHP Riesen Ludwigsburg und die BG Göttingen eröffnen die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Beide Teams stehen sich am 6. November um 20.30 Uhr in der MHP Arena gegenüber.