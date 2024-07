Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Deutschland - Belgien, Deutschlands Nyara Sabally (r) und Belgiens Emma Meesseman in Aktion. (zu dpa: «Leichte Gehirnerschütterung bei Basketballerin Nyara Sabally»)

Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Deutschland - Belgien, Deutschlands Nyara Sabally (r) und Belgiens Emma Meesseman in Aktion. (zu dpa: «Leichte Gehirnerschütterung bei Basketballerin Nyara Sabally») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Lille (dpa). Basketballerin Nyara Sabally hat sich beim überraschenden Olympia-Auftaktsieg des deutschen Teams gegen Europameister Belgien eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund mit. Man werde nun das vorgeschriebene «Standardverfahren zur Betreuung und Nachbehandlung von Kopfverletzungen» anwenden und dann schauen, wann die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty wieder einsatzfähig ist.

Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern hatte sich hatte beim 83:69 des deutschen Teams bei einem Zusammenprall eine Schulter ins Kinn bekommen und hatte danach gestützt von Betreuern das Parkett verlassen.

Deutschland trifft im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (11.00 Uhr) auf Japan. Letzter Gegner in der Vorrunde ist dann am Sonntag Topfavorit USA.