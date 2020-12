Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 14:42 Uhr

Gießen

Basketball-Bundesliga

Kapitän Bryant verlässt Gießen 46ers

Kapitän John Bryant verlässt den Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, will der Center nach drei Spielzeiten in Hessen eine neue Herausforderung suchen.