Die New York Liberty haben Rang eins in der WNBA-Tabelle rechnerisch sicher, für die Playoffs bedeutet das Heimrecht. Nyara Sabally und Leonie Fiebich dürfen sich Hoffnungen auf Geschichte machen.

Basketball, WNBA, Los Angeles Sparks - New York Liberty: Leonie Fiebich (r) und Nyara Sabally in Aktion. (zu dpa: «Fiebich und Sabally stark bei wichtigem Sieg für Liberty»)

Basketball, WNBA, Los Angeles Sparks - New York Liberty: Leonie Fiebich (r) und Nyara Sabally in Aktion. (zu dpa: «Fiebich und Sabally stark bei wichtigem Sieg für Liberty») Foto: Maximilian Haupt/DPA

Anzeige

Washington (dpa). Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich mit den New York Liberty die bestmögliche Ausgangssituation vor den Playoffs in der WNBA gesichert. Das Team kann nach dem 87:71 gegen die Washington Mystics nicht mehr von Rang eins der Tabelle verdrängt werden und hat in den wichtigsten Saisonspielen auf jeden Fall Heimrecht. Auf wen die Liberty in den am 22. September beginnenden Playoffs treffen, steht noch nicht fest. Das Team will in dieser Saison den Titel gewinnen, Fiebich und Sabally wären die ersten Deutschen, denen das in der WNBA gelingt.

In der vergangenen Saison hatten die Liberty mit Sabally als Ergänzungsspielerin in der Final-Serie gegen die Las Vegas Aces verloren. Sabally spielt inzwischen eine deutlich größere Rolle im Team, für Fiebich ist es die erste Saison in den USA. Sie zählt zu den wichtigsten Spielerinnen im Kader. «Wir haben 22 Spiele gewonnen und wir gewinnen diese Spiele nicht ohne ihren Einfluss», sagte die australische Trainerin Sandy Brondello und bezeichnete eine mögliche Auszeichnung als «Sixth Player of the Year», als wertvollste Einwechselspielerin, für Fiebich als naheliegend.

Sabally und Fiebich punkten zweistellig

Die beiden Deutschen hatten gegen Washington jeweils ein starkes Spiel. Fiebich verbuchte 13 Punkte, nur Star Breanna Stewart erzielte mehr für die Liberty. Dazu steuerte Fiebich je zwei Steals, Rebounds und Assists bei. «Sie ist für mich kein Neuling, sie hat schon so lange als Pro in Europa gespielt», sagte Sabally. «Es ist cool zu sehen, dass sie so schnell eine so große Rolle für uns übernehmen konnte.»

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Sabally kam auf zwölf Zähler, vier Rebounds und einen Block. «Es macht Spaß ihnen zuzusehen, sie haben offensichtlich eine gute Chemie», sagte Brondello über ihre beiden deutschen Spielerinnen. «Sie sind jung, aber sie wissen, wie man spielt und wie man richtig spielt.»