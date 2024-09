Die New York Liberty sind dem erhofften Titel in der WNBA eine Runde näher gekommen. In den Playoffs gegen Atlanta überragt Sabrina Ionescu, eine Deutsche ist erneut stark.

Basketball: WNBA, Playoffs erste Runde, 2. Spieltag, New York Liberty - Atlanta Dream: New York Liberty-Guard Sabrina Ionescu reagiert. Die Liberty gewannen mit 91:82 und entschieden die Serie mit 2:0 für sich. (zu dpa: «Fiebich und Sabally mit New York im Halbfinale der Playoffs») Foto: Adam Hunger/DPA

New York (dpa). Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in den WNBA-Playoffs das Halbfinale erreicht. Die New York Liberty holten im zweiten Spiel der Serie gegen die Atlanta Dream ein 91:82 und machten den Einzug in die nächste Runde damit bereits perfekt. Fiebich kam zwar nicht an ihre Ausbeute von 21 Punkten aus dem ersten Spiel heran, war aber erneut ein großer Faktor für New York und beendete den Abend mit neun Punkten, zwei Rebounds und einer Vorlage. Mit 36 Punkten und neun Vorlagen hatte Sabrina Ionescu einen überragenden Abend.

Sabally spielte fünf Minuten und traf beide Würfe, kam in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr zum Einsatz, als Trainerin Sandy Brondello nur noch sieben Spielerinnen einsetzte. Das Barclays Center in Brooklyn war ausverkauft, darunter waren Stars wie Regisseur Spike Lee und Sänger Pharrell.

Liberty haben auch in der nächsten Runde Heimrecht

Als bestes Team der Hauptrunde haben die Liberty auch in der nächsten Runde der Playoffs Heimrecht. Dann geht es gegen die Las Vegas Aces, die sich ebenfalls in zwei Partien gegen die Seattle Storm durchsetzten und die zweite Begegnung 83:76 gewannen. In der Halbfinal-Serie braucht es drei Siege zum Weiterkommen, auch das Finale ist dann eine Best-of-Five-Serie.