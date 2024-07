Fahnenträger wäre für NBA-Star Schröder das größte Geschenk

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Für Basketball-Weltmeister und NBA-Star Dennis Schröder wäre die Wahl zum deutschen Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in Paris eine riesige Ehre. «Das wäre das größte Geschenk, das Deutschland mir geben könnte. Auch für meine Mum, die kommt aus Gambia. Wir haben in Deutschland viele Menschen aus Gambia, für die wäre das ein riesen Ding», sagte der 30-Jährige bei der Einkleidung der Olympiamannschaft in der Düsseldorfer Messe.

Schröder, der zum ersten Mal bei Olympia ist, freut sich auf das Turnier und auch auf Trainer Gordon Herbert, der nach dem Spielen als Bundestrainer aufhört. «Er war schon am ersten Tag sehr fokussiert. Die Message an uns war sehr klar», sagte Schröder, der den Glauben noch nicht aufgegeben hat, dass der Weltmeister-Trainer vielleicht doch weitermacht. «Er will Deutschland zeigen, was er als Trainer kann. Ich hoffe, dass er sich nochmal entscheidet, für die Nationalmannschaft Trainer zu sein», sagte der Kapitän der deutschen Auswahl.