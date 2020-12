Euroleague mit Alba und Bayern will am 1. Oktober starten

Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 13:12 Uhr

Die Basketball-Euroleague mit den deutschen Teilnehmern FC Bayern München und Alba Berlin will ihre Saison nach der Coronavirus-Pause am 1. Oktober beginnen.

Die europäische Königsklasse gab ihren Spielplan für die Hauptrunde mit 34 Partien pro Team bekannt. Demnach spielt Alba am 1. Oktober zunächst bei Maccabi Tel Aviv, die Bayern empfangen am nächsten Tag Armani Mailand. Bereits am zweiten Spieltag steht am 9. Oktober das erste deutsche Duell der Saison zwischen Berlin und München an.

Die Euroleague nahm in ihrer Mitteilung zum Spielplan keinen Bezug auf die Coronavirus-Pandemie. Die jüngste Saison war vor einem Monat endgültig abgebrochen worden. „Inwieweit der Spielplan durchgeführt werden kann, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten anhand der Reise- und Hygienebestimmungen und der Entwicklung der Corona-Pandemie in den verschiedenen Ländern erweisen“, betonte der FC Bayern in seiner Mitteilung. Auch ist unklar, ab wann und wie viele Zuschauer in den Arenen erlaubt sein werden. So sind beispielsweise in Berlin Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Besuchern bis mindestens 24. Oktober verboten.

© dpa-infocom, dpa:200624-99-547229/2