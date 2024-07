Das erste Ziel ist erreicht: Deutschlands Basketballer reisen fürs Viertelfinale in die französische Hauptstadt. Doch zuvor haben sie noch eine Aufgabe zu erledigen.

Olympia, Paris 2024, Basketball, Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag, Brasilien - Deutschland, Deutschlands Franz Wagner (l) in Aktion. (zu dpa: «Erst Lille, dann Paris: Basketballer behalten Fokus») Foto: Michael Conroy/DPA

Lille (dpa). Deutschlands Basketball-Weltmeister freuen sich auf die Reise nach Paris und das komplette Olympia-Paket in der französischen Hauptstadt. Der Fokus liegt aber erst einmal noch auf dem Duell mit Gastgeber Frankreich in Lille. «Wir haben das richtige olympische Dorf ja schon bei der Eröffnungsfeier kurz gesehen. Das ist schon etwas Anderes als das hier in Lille», sagte NBA-Profi Franz Wagner nach dem 86:73, durch das das deutsche Team die Qualifikation für das Viertelfinale vorzeitig perfekt machte.

«Ich freue mich sehr darauf, aber erst einmal haben wir hier noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor uns und wollen natürlich auch mit einem guten Gefühl nach Paris fahren», sagte Wagner mit Blick auf das Duell mit den Franzosen um Wunderkind Victor Wembanyama am Freitagabend (21.00 Uhr).

In der Partie geht es um den Gruppensieg und darum, im Viertelfinale sehr wahrscheinlich Topfavorit USA aus dem Weg zu gehen. «Darauf liegt unser Fokus», sagte der 22-Jährige von den Orlando Magic.