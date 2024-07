Basketball: 3x3, ING 3x3 Masters 2019 im Rheinauhafen. Svenja Brunckhorst aus Deutschland am Ball. Die Basketballerin hat sich gleich zweimal für Olympia qualifiziert, spielt nun aber nur für das 3x3-Team. Bei der Disziplin 3 gegen 3 spielt Svenja Brunckhorst meistens draußen. (zu dpa: «Deutsche Basketballerinnen unterstützen 3x3-Team»)

Basketball: 3x3, ING 3x3 Masters 2019 im Rheinauhafen. Svenja Brunckhorst aus Deutschland am Ball. Die Basketballerin hat sich gleich zweimal für Olympia qualifiziert, spielt nun aber nur für das 3x3-Team. Bei der Disziplin 3 gegen 3 spielt Svenja Brunckhorst meistens draußen. (zu dpa: «Deutsche Basketballerinnen unterstützen 3x3-Team») Foto: Christoph Hardt/DPA

Anzeige

Lille (dpa). Den Auftakterfolg ihrer sonstigen Teamkolleginnen verfolgten Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher in Paris vor dem Fernseher. Im Februar bei der erfolgreichen Olympia-Qualifikation in Brasilien hatte das deutsche Duo noch gemeinsam mit Satou Sabally und Co. auf dem Parkett gestanden.

Weil sich Brunckhorst und Greinacher im Mai aber auch noch im 3x3 das Ticket für Paris sicherten, mussten sie sich für einen Wettbewerb entscheiden. Schließlich findet die Vorrunde im Team-Basketball im rund 200 Kilometer entfernten Lille statt, während die 3x3-Wettbewerbe in Paris ausgetragen werden. Im Gegensatz zur Hallenvariante spielen bei dieser Disziplin jeweils drei Spielerinnen pro Team auf nur einen Korb.

Brunckhorst und Greinacher entschieden sich für den Start im 3x3-Wettbewerb, der für das deutsche Team am Dienstag um 17.30 gegen die USA beginnt. Außerdem gehören noch Elisa Mevius und Marie Reichert zum deutschen Team.

Das überraschende 83:69 des deutschen Teams gegen Belgien am Montag wird Brunckhorst und Greinacher zusätzliche Motivation geben. Zudem können sie sich auf die Unterstützung ihres alten Teams verlassen. «Wir wären natürlich super gerne hingefahren, aber das ist leider ein Stück weg», sagte Leonie Fiebich. «Aber wir werden natürlich alle zusammen vor dem Fernseher sitzen und die beiden anfeuern.»