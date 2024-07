Olympia rückt immer näher und die Basketballer kommen immer besser in Form. In Hamburg sind die Niederländer beim Comeback von Daniel Theis ohne Chance.

Anzeige

Hamburg (dpa). Die Olympia-Form der deutschen Basketballer wird immer besser. Zwei Wochen vor dem Auftaktspiel bei den Sommerspielen gegen Japan setzte sich der Weltmeister vor 10.713 Zuschauern in Hamburg mit 95:50 (49:20) gegen die Niederlande durch. Über weite Strecken sorgte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in der Barclays Arena für Begeisterungsstürme, die Gäste waren allerdings zu schwach für einen echten Härtetest. Der könnte am Freitag in Berlin auf die Korbjäger warten – dann geht es im nächsten Test gegen die Japaner.

Nach der Niederlage und dem Sieg gegen Olympia-Gastgeber Frankreich in den ersten beiden Testspielen war es für die Herbert-Schützlinge ein weiterer Erfolg, der Selbstvertrauen bringt. Erstmals dabei und gleich in der Anfangsformation nach seinem Wechsel zu den New Orleans Pelicans war Daniel Theis. Der NBA-Center, der aus versicherungstechnischen Gründen bei den beiden Spielen gegen Frankreich nicht dabei war, markierte die ersten beiden Punkte.

Starker Auftakt dank Theis

Basketball: Länderspiel, Deutschland – Niederlande, Barclays Arena. Deutschlands Andreas Obst (l-r) und Dennis Schröder lachen nach dem Halbzeitpfiff gegen die Niederländer. (zu dpa: «DBB-Team siegt deutlich – Rückkehrer Theis ausgezeichnet») Foto: Gregor Fischer/DPA

Der 32 Jahre alte Theis, der in der Anfangsphase auf sechs Punkte kam, trug neben Andres Obst den Hauptanteil am starken Auftakt. An seinem 28. Geburtstag traf der Bayern-Profi seine ersten drei Dreier – er kam am Ende auf 18 Zähler und war Topscorer. Zweitbester Werfer und Mann des Spiels war Theis mit 16 Punkten.

Bundestrainer Herbert wechselte munter durch, brachte auch Nick Weiler-Babb, der das Turnier in Asien verletzungsbedingt verpasst hatte und Oscar da Silva, der ebenfalls den Sprung ins Olympia-Team geschafft hat. Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner sorgten mit ihren ersten Punkten für die beruhigende Pausenführung. Auch nach dem Wechsel agierte der Favorit konzentriert in der Verteidigung, war in der Offensive allerdings nicht mehr ganz so zielstrebig.

Nach dem Berlin-Test gegen Japan geht es in London (22. Juli) gegen das Star-Team der USA um LeBron James. Bei der Gruppenphase des Basketball-Turniers in Lille warten dann Olympia-Gastgeber Frankreich um Victor Wembanyama, Japan und Brasilien. Das deutsche Team zählt zum engen Kandidatenkreis für die Medaillen bei dem Großereignis. Schon das Auftaktspiel gegen Japan am 27. Juli wird wegweisend sein.