DBB-Team bei Olympia-Eröffnung: Nicht über Stränge schlagen

Hamburg (dpa). Etwas über 200 Kilometer sind es für die Basketballer zur Olympia-Eröffnungsfeier nach Paris – für Deutschlands Korbjäger kein Hindernis. Die Weltmeister wollen unbedingt dabei sein, auch wenn am Tag danach der Auftakt gegen Japan ansteht. «Wir haben entschieden als Team, dass wir gehen», kündigte Kapitän Dennis Schröder nach dem 95:50 im Testspiel gegen die Niederländer in Hamburg an.Ist das klug? Der ehemalige Braunschweiger sagt: «Wir wissen natürlich, dass wir am Tag danach auch ein Spiel haben. Und dass jeder sich dann professionell verhält, seinen Schlaf kriegt, seine Behandlung bekommt ...» Der 30 Jahre alte Profi von den Brooklyn Nets, längst Millionär, sagt: «Ich glaube, das kannst Du mit keinem Geld der Welt kaufen. Das ist eine Erfahrung, die Du einfach mitnehmen musst.»Nicht einmal 24 Stunden nach der Eröffnungsfeier geht es für den Olympia-Mitfavoriten ins erste Gruppenspiel gegen Japan (27. Juli, 13.30 Uhr) im Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq in der Metropol-Region Lille. In Gruppe B wartet am 30. Juli Brasilien und am 2. August Olympia-Gastgeber Frankreich. Gegen die Franzosen gab es in der Vorbereitung einen Sieg und eine Niederlage.

Trägt Schröder auch die deutsche Fahne?

In der Olympia-Vorbereitung geht es am Freitag in Berlin gegen die Japaner. «Wir haben jetzt erst einmal zwei Tage frei bekommen, weil wir 14 Tage gut geackert haben als Team. Heute war es auch wieder ein gutes Spiel, aber wir müssen besser werden noch», sagte Schröder. Bester Werfer gegen die Niederlande war vor 10.713 Zuschauern Andreas Obst, der an seinem 28. Geburtstag 18 Punkte erzielte. Daniel Theis kam bei seinem Comeback auf 16 Zähler. Kapitän Schröder erzielte 13 Punkte.



Nur zu gern würde Schröder das deutsche Olympia-Team als Fahnenträger anführen – es bahnt sich ein Duell mit Alexander Zverev an. Der Tennisprofi hat seine Ambitionen genau wie Schröder kundgetan. Schon bald wird der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eine Vorauswahl treffen und je drei Männer und je drei Frauen vorschlagen. Danach können sowohl Fans als auch die deutschen Olympia-Athleten abstimmen, welche Sportlerin und welcher Sportler die Fahne in Paris tragen dürfen.