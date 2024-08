Curry unterzeichnet neuen Millionenvertrag bei Golden State

Anzeige

San Francisco (dpa) – Basketball-Olympiasieger Stephen Curry spielt auch in der NBA-Saison 2026/2027 bei den Golden State Warriors. Wie der Ex-Meister aus San Francisco mitteilte, verlängerte der beste Distanzschütze der Liga seinen in zwei Jahren auslaufenden Vertrag für eine weitere Saison. Dies bringt ihm dann 62,6 Millionen Dollar (56,5 Millionen Euro) ein.

Für die kommenden drei Spielzeiten sind dem 36-Jährigen damit insgesamt rund 178 Millionen Dollar (160 Millionen Euro) sicher. Am Ende der Spielzeit 2026/2027 wird Curry in seiner Karriere nur an Gehältern 532 Millionen Dollar (480 Millionen Euro) kassiert haben. Lediglich LeBron James mit 580 Millionen Dollar (523 Millionen Euro) hat mehr in der Geschichte der nordamerikanischen Liga verdient.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Curry geht in seine 16. Saison bei den Warriors, mit denen er viermal Meister wurde. Er war zweimal wertvollster Spieler in einer Saison und wurde zehnmal für das All-Star-Spiel nominiert. Seine teilweise spektakulären Drei-Punkte-Würfe in der Schlussphase gegen Gastgeber Frankreich bescherten der US-Auswahl im Olympia-Finale in Paris die Goldmedaille.